Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить должность президента страны, возложив соответствующие полномочия на Государственный совет, членов которого следует избирать каждый год в апреле.

«Институт президентства — это чуждый России институт, он подходит только для Америки… Для России что ближе? Коллективный орган управления, Государственный совет. Туда должны войти все губернаторы, ключевые министры, руководство парламента, возможно председатель Верховного суда… Выборы проводить в последний вторник апреля каждого года, этот пункт также занести в Конституцию РФ», — написал он в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что в этом случае граждане будут избирать только депутатов государственной Думы. Он привел пример, предложив избирать мэра на заседании городской думы путем тайного голосования «за пять минут».

Minval.az