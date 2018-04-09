В Азербайджане могут рассмотреть предусмотренную в госбюджете цену на нефть.

Как сообщил Report член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, по рекомендации нового правительства, которое сформируется после президентских выборов 11 апреля, парламент сможет обсудить в мае законопроект «Исполнение госбюджета АР на 2018 год»: «За прошедший период после принятия госбюджета в ценах наблюдалась стабильность. Цена на нефть на мировом рынке не поднялась в значительном размере. Цена на баррель нефти на мировом рынке варьируется в пределах 60-62 долларов США. Может быть рассмотрен вопрос об увеличении предусмотренной в госбюджете Азербайджана цены на нефть. Мы не сторонники увеличения предусмотренной в госбюджете цены на нефть. Потому что речь здесь идет о периода до конца года. Пока что 4-й месяц года, прогнозировать уровень нефти до конца года очень сложно».

Отметим, что предусмотренная в госбюджете цена на нефть составляет 45 долларов США.

Minval.az