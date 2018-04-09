На станции метро «Кероглу» произошел курьезный инцидент.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев, в час пик у молодого человека, стоявшего близко к краю платформы, из рук выпал телефон и упал на рельсы. Так как поезд к станции пока не подъезжал, молодой человек, не раздумывая, прыгнул на рельсы, забрал телефон и поднялся обратно на платформу.

«Он сделал это так быстро, что даже дежурная по станции не заметила. Но молодой человек, понимая, что поступил неправильно, сам подошел к дежурной и признался в проступке. Дежурная вызвала сотрудников полиции и передала им нарушителя», — подчеркнул Н.Пашаев.

В свою очередь, в отделе полиции Бакметрополитена 1news.az заявили, что молодой человек (имя которого не называется из этических соображений – прим. авт.) написал объяснительную по поводу своего поступка.

«Но, учитывая добровольную явку с повинной и чистосердечное раскаяние, он не был оштрафован, дело ограничилось лишь строгим предупреждением», — отметили в отделе.

Там также подчеркнули, что в подобных случаях нельзя прыгать на рельсы ни за телефоном, ни за бумажником, ни за другими ценными предметами.

«У дежурной по станции есть специальные длинные клещи для того, чтобы поднимать упавшие на рельсы вещи прямо с платформы. Просим пассажиров обращаться к дежурным, если они что-либо уронили, и ни в коем случае не прыгать на рельсы, так как это опасно для жизни», — подчеркнули в отделе.

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