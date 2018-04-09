В распоряжении агентства «Анадолу» поступили новые видеокадры из населенного пункта Дума в пригороде Дамаска, где сторонники Башара Асада в субботу, седьмого апреля применили химическое оружие.

На кадрах видно, что большинство жертв химической атаки лежат с открытыми глазами, на лицах застыла белая пена изо рта и носа. Большая часть жертв – младенцы и дети.

Отец одного из детей плачет над телом дочери: «Извини меня доченька. Посмотри, что я купил тебе. Просыпайся! Я хочу видеть твое лицо. Скажи, что хочешь шоколадку».

На другом видео показан еще один сириец, который плачет над телом сына: «Упокойся с миром, Мухаммед. Ты уже в раю».

Жертвами химатаки в районе Дума стали около 70 мирных жителей, пострадали сотни человек. Отметим, что 19 марта в районе Дума также применялось химическое оружие.

В докладе Сирийской правозащитной сети (SNHR) от 4 апреля 2018 года говорится, что режим Башара Асада за последний год применил химическое оружие 11 раз.

По данным SNHR с начала войны в Сирии режим Асада применил химоружие 214 раз. Химатака в Думе довела эту цифру до 215.

В блокированном силами Асада городе Дума проживали до 100 тысяч сирийцев.

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