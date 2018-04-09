У женщин с большей мышечной массой выше шанс победить рак груди, выяснили американские онкологи. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Oncology.

Ученые с 2000 по 2013 год наблюдали за 3000 женщин, у которых был диагностирован рак груди на II и III стадиях. Для того, чтобы определить связь между мышечной массой и выживаемостью, исследователи использовали результаты компьютерной томографии. Как выяснилось, чем мускулистее была женщина, тем выше были ее шансы выжить, независимо от возраста или стадии рака. А недостаток мышц, наоборот, повышал риск смерти. Кроме того, более ранние исследования показали, что избыточная жировая масса также снижает вероятность выздоровления.

Причины такой взаимосвязи пока что неясны. Исследователи рекомендуют женщинам, помимо остальных мер по профилактике рака, регулярно заниматься силовыми упражнениями. Кроме того, они рассчитывают, что их открытие позволит делать более точные прогнозы выживаемости при раке груди.

Minval.az