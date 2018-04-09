Утро понедельника началось с информации о гибели на дороге еще одной уборщицы, но на сей раз в Сумгаите. Но согласно информации, появившейся позже, на дороге погибла не уборщица, а глухонемой садовник, не в том месте перешедший дорогу. В принципе, не важно – уборщица или же садовник, хотя дезинформация — ошибка для СМИ, несомненно, непростительная. Погиб человек – это главное. Казалось бы, на этом следовало поставить точку, тем более, что полиция уже дала комментарии, которые были опубликованы. Но главный вопрос, который задавали многие жители Баку 28 марта 2018 года – в день гибели на аэропортовской трассе уборщицы Джамили Салаховой — остается по-прежнему открытым.

На следующий день после трагедии, а именно 29 марта начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции (ГУДП) Главного управления полиции города Баку (ГУПБ), полковник полиции Вагиф Асадов уверил общественность, что для работников, убирающих городские улицы и трассы уже подготовлена новая форма — заказу руководства МВД. По его словам, в ГУДП очень обеспокоены случаями наезда автомобилей на лиц, отвечающих за чистоту в городе Баку, в связи с чем возникла необходимость в превентивных мерах. Особенность этой формы в наличии на ней специальных светоотражающих полос, которые предусмотрены для привлечения внимания водителей и предотвращения возможных наездов на пешеходов. Кроме того, по словам В. Асадова, 500 уборщикам, будет выдана новая форма.

С другой стороны, раз так быстро в складских закромах нашлась форма – значит, все-таки она была закуплена? Но почему же ее раздают только после того, как случилась трагедия? Ведь предназначение форменной одежды со светоотражателями – сберечь уборщика от гибели или увечья, которые могут быть причинены несущимися мимо автомобилями.

Возможно, форма эта и была роздана, как и обещал В. Асадов, но тут очень хочется задать один простой вопрос: ПОЧЕМУ? Ну почему городские власти снова взялись за ум только после того, как случилось непоправимое? Опять те же самые грабли! Достаточно вспомнить, как у нас в городе начиналась срочная проверка облицовки домов – после страшного пожара, забравшего19 мая 2015 года много человеческих жизней; как срочно проверялась электропроводка в клиниках и больницах – после сильного пожара в Зыхском наркодиспансере 2 марта 2018 года, к примеру. Можно привести много примеров того неприятного момента, когда сначала гром гремел, и уж после мужик крестился, но мы в данный момент говорим о самых громких.

Казалось бы, существует такой факт, как дежурная проверка на возгораемость здания, на неисправную проводку в госучреждениях и жилых домах, на аварийные ситуации в лифтах, должны проверяться канализационные и газовые трубы, качество котелен перед отопительным сезоном, асфальтовое покрытие дорог, состояние «опасных деревьев», расположенных на территории жилых районов. Но только не в Азербайджане, где городские власти к проверкам приступают почему-то именно тогда, когда что-то форс-мажорное (и зачастую трагическое) обязательно произойдет. Можно вспомнить все случаи прорыва канализации – как в холодный, так и в теплый период года, затопленные во время дождей подземные переходы и асенизаторские машины, которые под проливным дождем, создавая пробки на полузатопленных дорогах, пытающиеся «устранить аварию трубы». Зачем идти на такие крайности, если можно было проверить и протестировать все заранее?

Хотя, стоит, конечно же, отметить и тот факт, что иногда проверки начинают вовремя, но в большинстве случаев не с того конца. В данный момент в Баку в рамках проекта замены опасных балконов фасады зданий обносятся лесами и ремонтируются, но почему-то эта замена происходит в домах, где балконы были в нормальном состоянии, а здания, где балконы на самом деле провисают, создавая опасную ситуацию для прохожих, по-прежнему остаются нетронутыми. Никто не говорит, что они в таком состоянии останутся, за них тоже возьмутся. Но почему в последнюю очередь? Ведь согласно логике, сначала должны были отремонтировать именно их? А глобальные чистки зданий в центре города, которые по многу лет не давали покоя жителям столицы? Снова и снова, как показатель бесполезного Сизифова труда, очищались одни и те же здания в тот момент, когда дома, реально черные, оставались в таком же состоянии? А возвращаясь к вопросу о спецодежде для уборщиков улиц – согласно сообщению В. Асадова – мы вдруг неожиданно узнаем, что форма-то на самом деле была! Но ее почему-то не выдавали. Конечно же, никто не спорит, что формой этой сейчас начнут срочно снабжать работников метлы и лопаты. Но господа, получается, что вы ждали пока случиться трагедия?

Все эти странности в «работе» городских властей очень сильно напрягают и убивают в горожанах чувство гордости за свой город, за свою страну. На самом деле создается очень неприятный и опасный прецедент: ведь если ты чувствуешь себя некомфортно в своей стране, то какой любви к родине может идти речь? И сколько еще несчастных случаев должно произойти, чтобы там, наверху, наконец-то поняли одну простую истину: в цивилизованных странах общепринятые правила устанавливаются не для того, чтобы их нарушали, а для того, чтобы их соблюдали. И, возможно, когда эта простая истина доползет до мозгов наших горчиновников, жить горожанам станет намного легче.

Яна Мадатова

Minval.az