Акции российских компаний реагируют снижением на введение санкций Минфином США.

Как передает РБК, в понедельник 9 апреля индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился на 9%, индекс РТС — на 10,7%.

Лидерами падения являются Русал (- 26,7%), Полюс (- 8,8%), «Норильский никель» (- 10%), Распадская (-7 ,2%), Мечел (- 10%), En+ (-17,7%), ВТБ (- 6,7%), Сбербанк (- 6,8%), Алроса (- 7%).

Бумаги Rusal начали торги на Московской бирже сильным падением: их стоимость в моменте достигала минимума в 15,04 руб. за акцию, что на 46% меньше закрытия торгов в пятницу, 6 апреля. В связи с этим Московская биржа приостановила торги акциями, объявив дискретный аукцион по бумагам Rusal в связи с падением стоимости акций более чем на 20% в течение десяти минут.

Minval.az