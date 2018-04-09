83,5% респондентов на выборах президента проголосуют за действующего президента Ильхама Алиева, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром мониторинга «Ряй» в начале апреля.

Центр мониторинга «Ряй» является одной из четырех организаций, которые будут проводить экзит-полл на выборах президента Азербайджана.

«83,5% респондентов, которые пойдут на выборы президента, отдадут свои голоса за действующего главы государства Ильхама Алиева», — отмечается в данных центра.

Согласно опросу, Гудрата Гасангулиева готовы поддержать 2% респондентов, Сардара Мамедова (Джалалоглу) – 1,7%, Хафиза Гаджиева – 1,6%, Фараджа Гулиева – 1,1%, Захида Оруджа – 0,9%, Араза Ализаде – 0,7%, Рази Нуруллаева – 0,5%.

«Еще 2,5% отметили, что ни за кого не проголосуют, а 2,3% еще не определились со своим кандидатом. 3,2% опрошенных затруднились с ответом», — указывает центр.

Центр отмечает, что 68% опрошенных лиц однозначно примут участие в голосовании. Еще 10% отметили, что «скорее» примут участие.

«Лишь 5% однозначно указали, что не пойдут на голосование и столько же отметили, что «скорее не пойдут». При этом 8% пока не решили, будут ли участвовать в голосовании. 4% опрошенных затруднились с ответом»,- говорится в отчете.

По данным центра, И.Алиев отвечает интересам 85% респондентов (полностью или частично), и лишь 3% выбрали вариант «Нет», еще 6% отметили, что президент не совсем отвечает их интересам.

«48% опрошенных отметили, что выборы пройдут, в целом, честно, а их результаты будут отражать реальные предпочтения населения, еще 38%, хоть и допускают незначительные нарушения, но считают, что они не окажут существенного влияния на общий результат. Всего 9% считают, что власти исказят результаты выборов, и они не будут соответствовать реальной воле народа»,- отмечается в отчете «Ряй», который приводит «Интерфакс Азербайджан».

Опрос общественного мнения типа «Омнибус» был проведен 2-3 апреля 2018 года. Методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства опрошено 1635 человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность +2,7%.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

На пост президента на внеочередных выборах 11 апреля претендуют 8 человек: Ильхам Алиев, а также Захид Орудж, Араз Ализаде, Гудрат Гасангулиев, Фарадж Гулиев, Хафиз Гаджиев, Рази Нуруллаев и Сардар Джалалоглу.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Minval.az