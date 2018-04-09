Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне сообщений о совершенной в сирийской Думе химической атаке.

По его словам, в результате погибли много женщин и детей, а сам район изолирован от внешнего мира.

«Много погибших, включая женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Район жестокости закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку Асада», — написал Трамп в Twitter.

Он потребовал «немедленно разблокировать район» для оказания медицинской помощи пострадавшим и верификации последствий имевшей место атаки.

Кроме того, Трамп пообещал, что организаторы химической атаки в Восточной Гуте «дорого заплатят» за свои действия, и обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не нанес удар по Сирии в 2013 году.

«Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию, то сирийская катастрофа закончилась бы уже давно! Асад уже был бы историей», — написал Трамп.

Minval.az