В связи с проведением концертной и развлекательной программ в Baku Crystal Hall во время Гран-при Азербайджана «Формула-1», на участке от круга «Азнефть» до площади Государственного флага будет ограничено движение транспорта.

Как передает АПА, на эту территорию будут допущены лишь те, кто имеет особое разрешение: «С 25 апреля по 1 мая на участке от Морского вокзала на Приморском бульваре до круга «Азнефть» вход будет закрыт. Начиная с 13:00 26 апреля в дни гонок в эту зону вход будет разрешен только обладателям билетов».

Minval.az