Президент Армении Серж Саргсян в понедельник подписал указ об освобождении от должности своего пресс-секретаря Владимира Акопяна.
Как сообщает пресс-служба президента, С.Саргсян также уволил своего главного советника Арама Гарибяна, других советников, помощников и референтов.
9 апреля, завершается срок полномочий С.Саргсяна на посту президента Армении.
Днем в понедельник в Ереване проходит церемония инаугурации нового президента Армении Армена Саркисяна.
После церемонии инаугурации Армения официально перейдет к парламентской форме правления.