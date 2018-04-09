Президент Армении Серж Саргсян в понедельник подписал указ об освобождении от должности своего пресс-секретаря Владимира Акопяна.

Как сообщает пресс-служба президента, С.Саргсян также уволил своего главного советника Арама Гарибяна, других советников, помощников и референтов.

9 апреля, завершается срок полномочий С.Саргсяна на посту президента Армении.

Днем в понедельник в Ереване проходит церемония инаугурации нового президента Армении Армена Саркисяна.

После церемонии инаугурации Армения официально перейдет к парламентской форме правления.

Minval.az