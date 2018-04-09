Впервые в Баку сотрудники Управления по борьбе с бездомными животными (УББЖ) вооружатся пневматическим оружием и транквилизаторами.

Как стало известно Sputnik Азербайджан, тендерная комиссия департамента жилищно коммунального хозяйства при Исполнительной власти города Баку объявила конкурс на закупку специальных автомобилей, техники для лаборатории, лекарственных препаратов, силков, сетей, корма для животных, а также оружия. Наряду с этим запланировано проведение строительных работ.

Комментируя предстоящие планы ведомства, глава УББЖ Мубариз Гурбанов рассказал, что уже с мая 2018 года ведомство приступит к новым условиям работы. В настоящее время с бездомными животными в столице борются 12 сотрудников на четырех автомобилях.

В рамках тендера планируется приобрести еще шесть специально оснащенных грузовиков и шесть единиц пневматического оружия. Таким образом, численность сотрудников управления будет доведена до двух десятков человек.

Также будет построен временный приют, способный вместить до двухсот собак, появится лаборатория. До сих пор управление отлавливало бродячих собак по городу и после вакцинации против бешенства выпускало на свободу. А совсем недавно животных стали нумеровать бирками. Подобную работу параллельно проделывают в Общественном объединении IDEA. Однако, в отличие от УББЖ, представители неправительственной организации также делали операции по стерилизации (кастрации) животных.

Теперь эту процедуру будут проводить и в приюте УББЖ (именуемом в народе «Собачий ящик» — ред.). По словам Гурбанова, таким образом можно будет контролировать популяцию бездомных животных в Баку.

Что касается применения оружия против животных, то Гурбанов подчеркнул, что это оружие не представляет никакой опасности: «Патроны с транквилизатором позволят отключить собаку на 15-20 минут. В городе встречаются агрессивные собаки, которых невозможно поймать сетью».

За то время, пока собаки будут находиться под воздействием препарата, их привезут в приют.

Глава УББЖ вновь и вновь уверял, что новые меры по контролю численности собак не нанесут никакого вреда животным. Лично он против насилия, и поэтому даже не может зарезать курицу в собственном хозяйстве, заметил Гурбанов. По его словам, он занял должность главы управления 21 декабря 2016 года. Спустя 17 дней после этого написал заявление в газовое управление Бинагадинского района с просьбой остановить подачу газа в крематорий «Собачьего ящика». С тех пор в приюте не погибло ни одно животное.

Minval.az