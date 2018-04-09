В связи с проведением соревнований Гран-при Азербайджана «Формула-1» в Баку создаются три зоны, в которых ограничивается движение автотранспорта.

Как сообщила АПА глава Департамента маркетинга и коммуникаций Операционной компании «Бакинское городское кольцо» Нигяр Арпадараи, в первую зону вошли дороги, по которым проходит гоночный трек – «Ичеришехер». Во вторую зону вошла площадь «Азнефть» и прилегающие к ней кварталы, в третью – улица 50-летия ООН и прилегающие к ней кварталы.

Жители расположенных в этих зонах домов и работающие там граждане должны получить пропуск, действующий с 23 апреля по 1 мая.

Этот пропуск можно получить с 12 по 23 апреля по следующим адресам:

— Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»: улица Бейюк Гала, 42/19, второй этаж;

— ЖЭК №4 — улица Хагани, 26/32, 5-й блок, второй этаж;

— ЖЭК № 58, улица Истиглалийят, 5.

Движение в 1-й и 2-й зонах будет разрешено с 00:00 до 06:00. Движение в 3-й зоне для автомобилей с пропусками будет свободное круглосуточно.

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