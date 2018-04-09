Победа Сержа Саргсяна будет означать поражение армянского народа

Сегодня, 9 апреля в Армении станет известно имя нового премьер-министра. После выборов страна официально перейдет на парламентскую форму правления, то есть, Армения будет управляться правительством и его главой. Если не произойдет чуда, то премьер-министром станет Серж Саргсян, чей 5-летний президентский срок подходит к концу. Однако общественное мнение в Армении, большинство экспертных кругов и армянское лобби настроены против него.

В интересах Азербайджана, чтобы премьер-министром Армении стал не одиозный глава «партии войны» и «карабахского клана», ходжалинский преступник и бывший «полевой командир» Серж Саргсян, а не принимавший участия в войне местный армянин, чьи руки не обагрены кровью наших невинных соотечественников. Потому что за 10 лет президентства Сержа Саргсяна весь мир, а также армянский и азербайджанский народы увидели, на что он способен.

Эти 10 лет показали, что пока Арменией управляет «карабахский клан», мирное решение конфликта невозможно. В этом смысле, если Саргсян снова будет править Арменией, то это является анонсом новой войны, конечно, пока Россия не вмешается и не принудит свой сателлит к миру.

Именно в период 10-летней власти Сарсяна мирное соглашение по Карабаху стало недосягаемым, как никогда, а риск широкомасштабной войны возрос. Правда ответ на такую радикальную политику Саргсян и его команда уже получили в апреле 2016 года. Но, к сожалению, достижение справедливого мира все еще далеко. Избрание Саргсяна на пост главного лица Армении означает, что развязывание войны на самом деле приблизится, вместе со всеми разрушительными последствиями для армянского народа.

Сообщается, что Кремль дал «добро» на становление Сержа Саргсяна премьер-министром. Если так, значит, Москва не желает скорейшего разрешения конфликта, наоборот, заинтересована в его продолжении и увеличении жертв с обеих сторон. Если Россия проявила бы волю, то могла бы поставить на пост премьер-министра либерального местного политика, который подготовил бы свой народ к справедливому миру по Карабаху.

Невозможно перечислить все беды, которые принес Серж Саргсян армянскому народу. Просто обратим внимание на статистику.

За последние 10 лет в Армении сильно возросли уровень бедности, оттока населения, безработицы, а также вырос внешний долг. Так, в марте 2008 года, когда Саргсян расчистил себе путь к президентскому креслу, расстреляв 8 демонстрантов, официальный уровень бедности в Армении, согласно статистике, составлял 27.6%, а в настоящее время он превышает 30%. Независимые эксперты же отмечают, что уровень бедности на самом деле достиг 50%. Согласно официальным цифрам, инфляция в стране составляет 2,7%, а согласно данным независимых экономистов – 21%. За 10 лет Армению покинули 380 человек, по 38 тысяч ежегодно. В период президентства Роберта Кочаряна, этот показатель составлял около 20-25 тысяч ежегодно.

Уровень оттока населения из Армении достиг самого высокого показателя при Саргсяне в 2016 году – 48 200 человек. Ясно, что главная причина роста оттока населения заключается в тяжелом ударе, который получила армянская армия в апреле того года. В итоге сейчас армянская армия испытывает серьезные проблемы с призывом на воинскую службу. Учитывая это, в прошлом году парламент Армении принял закон, отменяющий право на отсрочку для студентов.

В прошлом году в Армении зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в период президентства Саргсяна – 37 700 детей. По подсчетам Фонда ООН в области народонаселения, таким ходом в 2040 году население Армени сократится до 2,5 миллионов. Наконец, госдолг Армении на январь текущего года приблизился к 6,8 миллиардов долларов, 5,5 миллиардов из которых – это внешний долг. В 2019 году долг страны составит 7 миллиардов долларов. Сюда стоит добавить отсталую экономику, режим тяжелой блокады, а также последствия, вызванные изоляцией Армении от всех крупных региональных проектов.

Иностранные аналитики тоже не ждут ничего позитивного от выборов в Армении, которые пройдут 9 апреля.

«Саргсян на новом, подготовленном под себя посту, останется политиком с решающими полномочиями в стране. Это не имеет ничего общего с демократией, а является ловким ходом для укрепления личной власти. Возможно, лучшие шансы на демократизацию возникнут после того, как когда-нибудь завершится эра правления Саргсяна. Ожидать новой политики от него самого, в любом случае, не следует».

Об этом заявил «Вестнику Кавказа» берлинский политолог Хайко Лангнер, отвечая на вопрос о предвыборной ситуации в Армении. По его словам, крупнейшими проблемами Армении являются безнадежное экономическое и социальное положение:

«Молодое население зачастую имеют высокую квалификацию, но, несмотря на это, многие молодые люди покидают страну из-за отсутствия в ней профессиональных перспектив. У Саргсяна нет ответов на эти вопросы. Для того, чтобы дать их, он должен продемонстрировать большую готовность к решению нагорно-карабахского конфликта, из-за которого Армения находится в региональной изоляции. Саргсян, будучи сам уроженцем Нагорного Карабаха и бывшим военным предводителем вооруженных отрядов карабахских армян, получил политическую власть именно благодаря этому конфликту. К сожалению, мало что говорит в пользу того, что с ним можно будет добиться решения конфликта, поскольку возможные уступки в вопросе Карабаха могут угрожать его политическим позициям».

Проблема заключается в том, что режим Саргсяна смотрит на карабахскую проблему в первую очередь как на способ сохранить власть. В итоге страдания армянского народа не заканчиваются. В этом контексте, 9 апреля можно считать вторым «черным апрелем» для армян, потому что победа Сержа Саргсяна означает поражение армянского народа…

Minval.az