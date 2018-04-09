Россельхознадзор заподозрил Армению в реэкспорте турецких помидоров и с 11 апреля начинает проверку армянских предприятий.

Как передает Интерфакс, в настоящее время в Армении сложилась благоприятная ситуация для поставок томатов турецкого происхождения под видом произведенных на территории республики. На российский рынок томаты поставляют преимущественно два экспортера (ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт»), которые имеют как собственные площади по выращиванию томатов, так и скупают их у различных производителей.

За последние 6 дней эти компании ввезли почти 2 тыс. тонн томатов. «Увеличение объемов производства и интенсивности отгрузки томатов в Россию свидетельствуют о возможном реэкспорте томатов армянской стороной, в том числе турецкого происхождения», — говорится в сообщении по итогам переговоров в формате телеконференции с заместителем начальника государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении Егише Маргаряном.

В связи с этим Россельхознадзор запросил у армянской стороны информацию о производителях томатов в Армении, а также об объёмах выращивания и местах производства томатов в 2018 году.

Е.Маргарян сообщил, что 10 апреля запрошенная информация будет предоставлена. Стороны также договорились о проведении с 11 апреля проверки армянских хозяйств по выращиванию томатов.

Россельхознадзор также предложил армянской стороне подтверждать подлинность фитосанитарных сертификатов на информационном ресурсе службы по авторизации фитосанитарных сертификатов.

Minval.az