В понедельник под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем выступили председатель ОАО «Азеришыг» Баба Рзаев, председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов и директор Государственного агентства по жилищному строительству при Президенте Азербайджана Самир Нуриев.

Президент выступил на заседании с заключительной речью.

Minval.az