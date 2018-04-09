Сбитым на улице в Сумгайыте оказался глухонемой садовник.

Как передает Olke.az, инцидент произошел на ул. Короглу. Автомобиль марки Opel с государственным номерным знаком 99 ES 332 сбил работника Управления по озеленению Исполнительной власти Сумгайыта.

Мужчина был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. В ходе первоначального обследования выяснилось, что скончавшийся мужчина был глухонемым. Автомобиль сбил его когда он поливал деревья вдоль дороги.

По факту возбуждено уголовное дело.

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В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть уборщицу улиц. Инцидент произошел на одной из центральных улиц города, передает Репорт.

Согласно информации, наводящую на улице чистоту женщину, имя которой пока неизвестно, сбил автомобиль. Она скончалась на месте от полученных травм.

По факту ведется расследование.

Minval.az