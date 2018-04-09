Администрация президента США в ближайшее время обсудит введение новых санкций в отношении России в связи с новыми химическими атаками в Сирии, пишет»Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту.

Как пишет газета, 8 апреля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что команда Трампа уже вечером рассмотрит варианты действий в связи с сообщениями о химатаке в Думе. Трамп в своем Twitter подтвердил, что ответственность за новую химатаку должна нести, в том числе, Россия.

«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира.

Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену», — предупредил он.

Истчоник газеты рассказал, что санкции представит бывший постпред страны при ООН Джон Болтон, вернувшийся в марте на пост советника Дональда Трампа по национальной безопасности.

«В результате атаки задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии»,— заявил глава «Белых касок» Раид ас-Салех. По его словам, бомбу с нервно-паралитическим газом зарин сбросил вертолет сирийских ВВС.

«Мы не строим предположения, мы видели видео. Пена изо рта у людей, то, как выглядели их глаза, указывают на то, что в Думе совершена химическая атака»,— заявил газете официальный представитель сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди. По его словам, «больше всех за трагедию несет ответственность Россия, покрывающая сирийский режим».

Накануне в Госдепартаменте США заявили, что Россия должна понести ответственность, если подтвердится факт нового применения химического оружия на территории Сирии в Восточной Гуте.

7 апреля вооруженные силы Асада возобновили атаки на последнюю неподконтрольную территорию в Восточной Гуте — город Дума. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в Думе из-за сброшенных «бомб с химвеществом», погибли 11 человек. «Би-би-си» сообщает о 70 погибших.

Ранним утром 9 апреля, сообщили сирийские государственные СМИ, по военной базе правительственных войск в провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Сирийское агентство SANA, сообщает AP, назвало бомбардировку предполагаемым «актом американской агрессии». Власти США заявили, что непричастны к удару по сирийской базе.

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