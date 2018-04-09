В Сети появилось видео, на котором за 15 секунд учитель восемь раз ударяет школьника по лицу. Инцидент произошёл в экспериментальной средней школе Цяньань, Китай. Один из учеников втайне снял, как мальчик стоит перед педагогом, а тот бьёт его на глазах у всего класса, сообщает Лайф.

После каждой пощёчины мужчина спрашивает у ребёнка «понял?», на что тот отвечает «да» и при этом никак не реагирует на удар. Неясно, что сделал школьник, чтобы заслужить такое наказание, и как долго оно продолжалось.

Ролик, загруженный одноклассниками в Сеть, набрал более миллиона просмотров и тысячи возмущённых комментариев. Местные жители потребовали наказания для жестокого учителя, однако пока никаких арестов произведено не было.

Minval.az