«Количество армян, проживающих в Российской Федерации, по своей численности уже превышает численность населения всей Республики Армения. По некоторым оценкам, в РФ в совокупности насчитывается уже более 3,5 миллиона армян. Причём их численность перманентно возрастает не только в местах традиционного компактного проживания армянства, как, например, в Москве, на Северном Кавказе или в Краснодарском крае, но и в других российских регионах. Люди продолжают «голосовать ногами». И в РА давно уже осталось значительно меньше 3 миллионов человек. Включая как трудоспособный и политически зрелый электорат, так и стариков и детей. Опасная тенденция – налицо», — говорится в аналитической статье на сайте armenianreport.com.

Главная причина такого миграционного процесса, ведущего к дальнейшему сокращению численности населения Армении, заключается в ухудшении условий жизни в стране. Бодряческие декларации власть имущих (изрядную ложку дёгтя добавила, например, недавняя фраза премьер-министра Карена Карапетяна, который в ответ на жалобы относительно дороговизны удобрений и оросительной воды, непомерных налогов в аграрном секторе заявил, что-де «надо оздоровлять бизнес-атмосферу» – А.Н.) резко контрастируют с реальной действительностью. Разуверившись в том, что ситуация, наконец, сдвинется к лучшему, люди не от хорошей жизни покидают родные края. Достойной работы – не случайных заработков, а именно достойной работы, с достойной заработной платой! – в сегодняшней Армении почти не найти. А людям надо как-то выживать, кормить свои семьи, оплачивать обучение детей, визиты к врачам, откладывать на «чёрный день», и так далее. Вот и уезжают.

«Приходится констатировать: система государственного управления, принятая на вооружение нынешними властями РА, отнюдь не способствует социально-экономическому развитию страны, а, напротив – существенно осложняет преодоление кризисных явлений. Пресловутый «переходный период», как принято именовать поэтапную трансформацию постсоветских государств в современно-рыночные, уже слишком затянулся. Нелицеприятные результаты совершаемых ошибок – налицо», — отмечается в статье.

Minval.az