Известный российский экономист Михаил Хазин поддержал точку зрения крупного предпринимателя и экс-сенатора Фархада Ахмедова, высказавшегося о причинах обострения отношений между Лондоном и Москвой у себя в Facebook. Об этом пишет российская «Независимая газета».

«На днях в одном из своих интервью, касаясь дела Скрипаля, я высказал мнение, что небывалое давление на Россию, развязанное Западом, имеет вполне объяснимые экономические причины, – пишет президент Фонда экономических исследований в своей статье «Запад открывает российским бизнесменам свое настоящее лицо». – Весь ресурс той модели, которая была принята на Бреттон-Вудской конференции, исчерпан, т.е. стимулирование экономики за счет эмиссии больше эффекта не дает. Все понимают, в том числе и в Британии, что неизбежно исчезновение среднего класса, радикальное падение уровня жизни для огромного количества людей, которым невозможно объяснить, что это объективные причины». В этих условиях, по мнению Хазина, правительство Терезы Мэй стремится всеми силами отвлечь внимание жителей от темы Брексита и текущих проблем. Так, по мнению Хазина, родилось дело Скрипаля.

«Я бы сравнил этот спецпроект с контрнаступлением Гитлера в Арденнах в 1944 году. Такая же отчаянная наглость и авантюризм. И столь же бесславный конец», – пишет экономист.

По словам Хазина, в данной ситуации в России многие ощутимо напряглись и не посмели протестовать вслух. «А парируют эти обвинения в Москве только Сергей Лавров, Мария Захарова и несколько парламентариев. Они делают это не всегда последовательно или убедительно, но тут уж ничего не поделаешь. «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». Это не мои слова, а цитата из поста в Facebook российского предпринимателя Фархада Ахмедова», – сообщает в своей статье экономист.

«Этот бизнесмен в свое время хотел эмигрировать из Советского Союза. Возможно, думал, что на берегах Темзы рай для честных бизнесменов и вообще для талантливых людей. Но там его окунули в западную реальность, – рассуждает Хазин. – В своем выступлении предприниматель предполагает, что многие сочтут его антибританскую позицию следствием проигрыша в королевском суде по иску его бывшей супруги». Между тем причины, уверен Хазин, не только в этом. «Данное решение действительно несправедливо, – цитирует он самого Ахмедова. – Но дело в том, что этот изолированный эпизод – на самом деле один из элементов сложной и отнюдь недоброй схемы. Развертывается целенаправленный прессинг на Россию и ее представителей, в том числе, и представителей крупного бизнеса. Просто, по сложившимся личным обстоятельствам, я попал в шестерни этой машины раньше других».

По словам Хазина, то, что российский бизнес в Великобритании и был, и остается (особенно на фоне «дела Скрипалей») под особым надзором, а зачастую и под двойными стандартами, – давно не секрет. Там, где в британском суде выиграет или с минимальными потерями проиграет американский или немецкий бизнесмен, с треском и вчистую продуется предприниматель из России. Да так, что может остаться почти раздетым, как Березовский. Этот горький опыт может помочь отрезвить многих коллег Ахмедова по предпринимательскому цеху, которые склонны считать Соединенное королевство Меккой справедливого правосудия и готовы бежать из России на Темзу.

Хазин отмечает, что Ахмедов не склонен идеализировать современную Россию: «В условиях необоснованного правоохранительного прессинга и при отсутствии гарантий собственности и инвестиций, ни оффшоры не истребить, ни существенного притока долгосрочного капитала из-за рубежа не дождаться». Однако, как свидетельствует Ахмедов, жизнь в Британии – тоже не сахар. «Правовая защита собственности, личности и свободы слова там существует, но – формально. По факту – только для своих, и тех, кто согласен с доминирующей политической и идеологической линией. Ничего не напоминает? «Друзьям – все, остальным – закон» (Б. Муссолини). Деньги могут отнять, собственности лишить, а позицию, выходящую за рамки «мейнстрима», не дадут опубликовать. А если все же прорвешь информационный занавес, например, через социальные сети, то тебя либо проигнорируют, либо подвергнут диффамации, как «неадеквата».

Хазин обращает внимание, что когда некоторая часть российской деловой элиты, впечатленная усугубляющимся конфликтом РФ с Западом, готова заказывать билеты на лондонские и нью-йоркские рейсы, Ахмедов заявляет о решении своих сыновей жить и работать в России и дружественном Азербайджане. «Он ничуть не озлобился на английский народ, считая, что англичане в целом объективны, консервативны и не склонны слепо верить в обвинения, выдвинутые их властями против России. Не разделяю его относительного оптимизма по этой части. Западная либеральная пропаганда слишком долго и мощно форматировала сознание населения, которое в большинстве, по крайне мере в Великобритании, доверяет и правительству, и его пропаганде», – полемизирует с предпринимателем Хазин.

Он согласен с Ахмедовым в том, что в нынешней ситуации отечественный бизнес поставили, по сути, перед выбором. «Тяжелая ситуация. Особенно для российских предпринимателей, – цитирует он известного бизнесмена. – На родине многие считают, что их капиталы «награблены у народа», на Западе уверены, что все это «грязные деньги Кремля. Многие, в том числе, коллеги по бизнесу, предпочли бы в этих непростых условиях с неясным исходом, выждать и отсидеться в тени. Но я не готов «сидеть на заборе», и, молчать, дрожа за «презренный металл».

Как пишет Хазин в своей статье, Ахмедов хорошо понимает, что антибританский демарш, возможно, отрезает ему пути к отступлению на Запад и делает его уязвимым, что для бизнесмена с многомиллионным состоянием в российских реалиях может привести к непредсказуемым последствиям.

«Тем не менее, он шагнул из окопа, одновременно подставив под удар и спину, и грудь. – отмечает экономист. – Я думаю, таких предпринимателей, четко обозначивших свою позицию по отношению к нынешним действиям Великобритании, будет все больше.

«Когда бездоказательно обвиняют твою страну, обязанность сознательного гражданина – поддержать ее. Унижать нас бессмысленно», – цитирует Хазин предпринимателя. И отмечает: «Как раз с этой позицией Ахмедова я полностью солидарен».

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