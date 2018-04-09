Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на Кубке Мира в США, уступив в финале турнира хозяевам ковра американцам со счетом 6:4, сообщает Report.

Азербайджан — США:

57 кг. Георги Едишерашвили — Гильман Т. 8:7

61 кг. Афган Хашалов — Мапл К. 2-6

65 кг. Гаджи Алиев — Стайбер Л. 3-6

70 кг. Джошгун Азимов (победа) — Грин Дж.4-4

74 кг Гаджимурад Омаров — Барроу Дж. — 0:7

79 кг. Джабраил Гасанов — Дейк К — 3:5

86 кг. Александр Гостиев — Тейлор Д. -2:12

92 кг. Асланбек Альборов (победа) — Кокс Дж. — 4:4

97 кг. — Роман Бекиров — Снайдер К — 3:14

125 кг. Джамаледдин Магомедов — Гваздовски Н. 4:3

Отметим, что азербайджанские борцы одержали три победы в группе «В», одолев команды Кубы (8:2), Казахстана (9:1) и Монголии (7:3).

Minval.az