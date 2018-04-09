Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

«Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США», — передает агентство.

ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам, направленным на авиабазу.

Как сообщает телеканал Аль-Маядин, атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана.

В последующем осведомленный источник рассказал РИА Новости, что системы сирийской ПВО сбили все ракеты, направленные на авиабазу. Собеседник агентства также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Агентство САНА, в свою очередь, сообщило о погибших и пострадавших в результате атаки.

В Пентагоне заявили о непричастности США к ракетной удару по Т-4. Пентагон заявил, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии.

«В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще», — говорится в заявлении.

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