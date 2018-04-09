Перед посольством нашей страны в Гааге прошла акция солидарности азербайджанцев, организованная совместно Конгрессом азербайджанцев Европы и Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в акции приняли участие около 100 наших соотечественников, проживающих в Королевстве Нидерландов.

Выступившие во время акции отметили стремительное развитие Азербайджана, особо подчеркнули идущие в нашей стране демократические процессы, успехи, достигнутые в экономической, политической, культурной и других сферах. Были подчеркнуты рост авторитета Азербайджана на международной арене, его ведущая роль, как лидирующего государства региона, в проектах глобального значения. Участники акции осудили деятельность антиазербайджанских групп против Азербайджанского государства и отметили, что это наносит ущерб имиджу нашей страны.

Было подчеркнуто, что некоторые лица, проживающие в Европе, не могут представлять наши диаспоры, действующие за рубежом, или же выступать от их имени.

Участники акции заявили, что всегда поддерживают наше государство, его политику.

В ходе акции наши соотечественники отметили, что всегда находятся рядом с Азербайджаном, что сила народа — в его единстве. Участники скандировали «Азербайджан, мы везде и всегда с тобой!», «Высоко держите имя Родины за ее пределами!», «Азербайджан – не Сирия и никогда ею не будет!», «Наша сила — в нашем единстве!», «Азербайджан – наша гордость, не трогайте нашу гордость!», «Мы гордимся, что мы -азербайджанцы!», «Независимо от того, где мы живем, мы всегда рядом с Азербайджанским государством!» и пр.

Выразив протест против некоторых антиазербайджанских групп, участники акции отметили: «Оскорбление – последнее оружие бессильных. Каждый проживающий за рубежом азербайджанец гордится Азербайджанским государством. Позор тем, кто оскорбляет государственные символы Азербайджана. Национальные интересы должны стоять над личными интересами».

Призвав всех азербайджанцев к единству, независимо от страны проживания, защите спокойствия и стабильности в стране, наши соотечественники сказали: «Давайте тесно сплотимся вокруг интересов государственности. Не пытайтесь наносить ущерб стабильности и спокойствию Азербайджанского государства».

Minval.az