Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны в ближайшее время встретиться и объясниться, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По его словам, данная встреча необходима после того, как в минувшую пятницу США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

«Встреча Путина и Трампа необходима, и в ближайшее время она произойдет. Но необходимо выгнать всех дипломатов и переводчиков и переговорить с глазу на глаз. Путин должен спросить у американского лидера: «Чего ты хочешь, Доня?» — заявил Жириновский.

Minval.az