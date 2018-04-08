«Безусловно, для того, чтобы ни Армения, ни Азербайджан, ни другие участники программы ЕС под названием «Восточное партнерство» не ущемлялись в правах, для того, чтобы их интересам не наносился ущерб, очень важно, чтобы Европейский союз отказался от порочной логики «или-или», которая уже привела к событиям 2014 года в Украине», — подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров в интервью армянским СМИ, комментируя возможность развития сотрудничества ЕАЭС и ЕС.

По его словам, такой подход «или-или» равносилен тому, чтобы украсть у соответствующего народа возможность полноценно, полноформатно развивать сотрудничество со всеми своими соседями.

Minval.az