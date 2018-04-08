Сторонам карабахского конфликта необходимо для продвижения в переговорах отказаться от недоверия друг к другу, при этом использовав наработки казанского саммита 2011 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Самое главное — отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке», — заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.

По его словам, эти идеи нужно «положить на бумагу».

Лавров отметил, что подготовка к казанскому саммиту 2011 года шла интенсивно, в том числе между сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Но в ходе самого саммита появились дополнительные вопросы и комментарии. Так бывает. Мы из этого не делаем особой трагедии. Работа будет продолжаться. Уверен, что многое из того, что содержит так называемый «казанский документ», по-прежнему востребовано», — подчеркнул Лавров.

«Ничто из наработанного в те годы, я думаю, не пропало. Хотя, конечно же, за это время появились некоторые новые идеи, которые сопредседатели сейчас продвигают в контактах со сторонами», — отметил министр.

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