В пасхальное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с заключёнными московского СИЗО №2, известного как «Бутырка».

Он отметил, что «даже те, кто получил пожизненный срок, в какой-то момент обретают свободу».

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