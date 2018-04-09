В пасхальное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с заключёнными московского СИЗО №2, известного как «Бутырка».
Он отметил, что «даже те, кто получил пожизненный срок, в какой-то момент обретают свободу».
В пасхальное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с заключёнными московского СИЗО №2, известного как «Бутырка».
Он отметил, что «даже те, кто получил пожизненный срок, в какой-то момент обретают свободу».
Дата: 2018/04/09 0:43
Раздел: Бывший СССР
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