Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных химических атаках на территории сирийского города Дума.

Как передает РТ, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь серьёзно обеспокоен возобновившимся и усилившимся насилием в Думе и Восточной Гуте в последние 36 часов после периода относительного спокойствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое беспокойство у Гутерреша вызвала информация о том, что химическое оружие было использовано против мирного населения в Думе.

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