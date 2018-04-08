В Айове (США) проходит Кубок мира по вольной борьбе.

Согласно информации издания «Азериспорт», в третьем туре Азербайджан встречался с Монголией.

АЗЕРБАЙДЖАН — МОНГОЛИЯ — 7:3

57 кг. Афган Хашалов – Баярцецег Эрденабат — 1:2

61 кг. Ахмеднаби Гварзатилов – Тувшинтулга Туменбилег — 2:7

65 кг. Агагусейн Мустафаев – Батмагнаи Батчулуун — 3:0

70 кг. Джошгун Азимов – Ганбаяр Санжаа — 9:4

74 кг. Гаджимурад Омаров – Мандахнаран Ганзориг — 6:10

79 кг. Джабраил Гасанов – Идерху Гантулга — 12:2 (чистая победа)

86 кг. Александр Гостиев – Уйтумен Оргодол — 10:3

92 кг. Асланбек Алборов – Туртогтох Лувсандорж — 11:0

97 кг. Роман Бекиров – Батзул Улзиисайхан — 10:1

125 кг. Джамаледдин Магомедов – Золбоо Нацагсурен — 3:2

Победа вывела Азербайджан в финал КМ.

Напомним, что сборная Азербайджана по вольной борьбе дважды побеждала на этом турнире.

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