В Айове (США) проходит Кубок мира по вольной борьбе.
Согласно информации издания «Азериспорт», в третьем туре Азербайджан встречался с Монголией.
АЗЕРБАЙДЖАН — МОНГОЛИЯ — 7:3
57 кг. Афган Хашалов – Баярцецег Эрденабат — 1:2
61 кг. Ахмеднаби Гварзатилов – Тувшинтулга Туменбилег — 2:7
65 кг. Агагусейн Мустафаев – Батмагнаи Батчулуун — 3:0
70 кг. Джошгун Азимов – Ганбаяр Санжаа — 9:4
74 кг. Гаджимурад Омаров – Мандахнаран Ганзориг — 6:10
79 кг. Джабраил Гасанов – Идерху Гантулга — 12:2 (чистая победа)
86 кг. Александр Гостиев – Уйтумен Оргодол — 10:3
92 кг. Асланбек Алборов – Туртогтох Лувсандорж — 11:0
97 кг. Роман Бекиров – Батзул Улзиисайхан — 10:1
125 кг. Джамаледдин Магомедов – Золбоо Нацагсурен — 3:2
Победа вывела Азербайджан в финал КМ.
Напомним, что сборная Азербайджана по вольной борьбе дважды побеждала на этом турнире.