Принц Уэльский Чарльз посетил расположенную в 1750 км от Австралии тихоокеанскую республику Вануату, где ему присвоили звание почётного верховного вождя.

В ходе церемонии старший сын Елизаветы II сделал глоток напитка, известного как королевская кава. В последний раз этот напиток готовили в 1974 году, когда Вануату посетил герцог Эдинбургский Филипп.

Принц Чарльз прибыл в страну в сопровождении своей супруги — герцогини Корнуольской Камиллы, с которой они на днях открыли в Австралии Игры Содружества.

Как прошёл визит британского принца на архипелаг — в фотогалерее RT.

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