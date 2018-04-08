Белый дом не исключает военных действий против Сирии на фоне информации о химатаке в Думе.

Как передает РИА Новости, об этом заявил советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.

«Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото. Мы изучаем нападение. Госдепартамент вчера выпустил заявление. Старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и друг с другом весь вечер и утро», — сказал Боссерт.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что район предполагаемой химатаки в Сирии окружен Сирийской армей, требует немедленно его разблокировать.

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