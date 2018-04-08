В Хайкоу (Китай) завершился международный турнир по пляжному футболу.
Как сообщает «Азериспорт», в последнем матче турнира сборная Азербайджана сыграла с командой Чехии и одержала очередную крупную победу — 8:3.
Состав сборной Азербайджана: Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Илькин Гаджиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Сабир Аллахгулиев, Абдул Алиев.
Ранее Азербайджан обыграл Венгрию (7:3) и Китай (7:2). Таким образом, азербайджанская сборная стала победителем международного турнира. Третье место досталось Венгрии.