Племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опровергла слухи о том, что Москва якобы стоит за её планирующейся поездкой в Великобританию, где она собирается навестить двоюродную сестру Юлию, сообщает «Лайф» со ссылкой на Sunday Telegraph.

— Если британцы заявляют, что я работаю на спецслужбы (РФ), пусть докажут это. Приведите мне хоть одно доказательство, — заявила она в интервью газете.

По мнению Виктории, такие подозрения британской стороны стали причиной отказа в получении визы для поездки в королевство. При этом в своём решении Посольство Британии отмечает, что Виктория ранее не посещала семью Скрипалей. Также Виктория назвала домыслами мнение посольства о том, что Юлия, вероятно, не захочет принимать посетителей, в частности двоюродную сестру.

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