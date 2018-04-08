Свое уголовное дело Тельман Исмаилов считает построенным на оговоре одного человека. И ему, по мнению экс-владельца Черкизовского рынка, угрожает опасность. Об этом он заявил в интервью «Право.ру».

«Насколько я знаю, никаких доказательств нет и быть не может, кроме оговора человека, который сидит [Мехман Керимов]. Который оговорил меня, потому что пошел на сделку со следствием. Кроме этого ничего быть не может и нет. Он свою шкуру спасает [Керимов]; я уверен, что его заставили что-то написать, если он написал, чему я не верю, потому что здравомыслящий человек не мог, не может на неправду подписаться. Я это не понимаю. Кроме этого ничего быть не может и нет», — заявил Исмаилов.

«Убежища я не прошу. И просить не собираюсь, что значит просить политическое убежище? У меня нет на это ни времени, ни желания. Я просто хочу, чтобы объективно отнеслись ко мне. Даже не могу сказать, что к моему делу, потому что нет дела. Вы знаете, они специально так делают, они меня специально загнали в угол, чтобы я так сделал [попросил политическое убежище]», — добавил Исмаилов.

«Следствие по делу моего брата окончено, очная ставка по делу не произведена, надеюсь на объективный суд. Керимова должны привести в суд, только на его ложных показаниях построено обвинение. Я опасаюсь, что его не привезут на суд, и боюсь, что его могут устранить, поэтому я прошу правоохранительные органы и суд, чтобы объективно отнеслись к этому вопросу, к этому делу,» — отметил Исмаилов.

Minval.az