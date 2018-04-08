В Айове (США) проходит Кубок мира по вольной борьбе.
Как сообщает «Азериспорт», во втором туре сборная Азербайджана уверенно обыграла команду Казахстана.
АЗЕРБАЙДЖАН — КАЗАХСТАН — 9:1
57 кг. Афган Хашалов – Мухамбет Куатбек — 8:1
61 кг. Ахмеднаби Гварзатилов – Рассул Калыев — 15:15
65 кг. Гаджи Алиев – Саятбек Окассов — 7:1
70 кг. Джошгун Азимов – Меиржан Аширов — 7:0
74 кг. Гаджимурад Омаров – Данияр Кайсанов — 2:1
79 кг. Джабраил Гасанов – Сакен Айтжанов — 8:1
86 кг. Александр Гостиев – Эльхан Ассадов — 3:0
92 кг. Асланбек Алборов – Илисхан Гилаев — 10:0
97 кг. Роман Бекиров – Мамед Ибрагимов — 3:2
125 кг. Джамаледдин Магомедов – Даулет Шабанбай — 3:3
В третьем туре Азербайджан встретится с Монголией.