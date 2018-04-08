Институт машиностроения и химической промышленности Турции (MKE) в течение года передаст на пользование вооруженных структур три тысячи единиц 120-мм танковых осколочно-фугасных снарядов (HE- High-Explosive). Об этом агентство «Анадолу» сообщает со ссылкой на министра нацобороны Турции Нуреттина Джаникли.

На предприятиях MKE уже налажено производство боеприпасов, которые успешно прошли тестовые испытания.

Поскольку ранее ВС Турции использовали танки только для стрельбы по бронированным целям, то на предприятиях MKE было налажено производство боеприпасов с ударным ядром.

Решение о производстве снарядов HE-T было принято в связи с учетом опыта антитеррористических операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».

Подготовка к производству новых снарядов продолжалась целый год, вслед за чем MKE впервые наладило серийное производство снарядов HE-T.

Новые боеприпасы эффективны в плане поражения открытых целей и скрытых объектов противника. Все боеприпасов будут производиться на объектам оборонпрома Турции.

Основное предназначение осколочно-фугасных снарядов — поражение живой силы врага, а также небронированной и слабобронированной техники. Осколочно-фугасные снаряды крупного калибра можно очень эффективно использовать для уничтожения легкобронированных танков и САУ, так как они проламывают относительно тонкую броню и силой взрыва выводят из строя экипаж.

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