В понедельник, девятого апреля, в Азербайджане сохранится умеренная погода. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Порывистый северо-западный ветер днем стихнет. Температура воздуха ночью составит 7-9, днем — 14-19 градусов тепла.

В районах республики также в основном без осадков, западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 4-9, днем 21-26 градус тепла, в горных и предгорных районах ночью 0-5, днем — 12-17 градусов выше нуля.

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