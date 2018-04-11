Игрок «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук исполнил танец во время разминки перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Хьюстон Рокетс». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Bleacher Report.

Сидя на скамейке, Уэстбрук выполнил несколько движений, после чего станцевал еще и с мячом. Во время встречи он набрал 24 очка и помог своей команде одержать победу — 108:102.

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