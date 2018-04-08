Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

Как передает Report, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате обвала, произошедшего на угольной шахте в регионе Ткибули.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю скорейшего выздоровления раненых».

Minval.az