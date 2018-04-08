7 апреля в московском аэропорту Внуково самолет столкнулся со стремянкой из-за сильного ветра, передает телеканал РЕН ТВ. В  результате инцидента у воздушного судна повреждено крыло.

Специалисты оценивают техническое состояние самолета.

Minval.az