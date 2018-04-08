7 апреля в московском аэропорту Внуково самолет столкнулся со стремянкой из-за сильного ветра, передает телеканал РЕН ТВ. В результате инцидента у воздушного судна повреждено крыло.
Специалисты оценивают техническое состояние самолета.
7 апреля в московском аэропорту Внуково самолет столкнулся со стремянкой из-за сильного ветра, передает телеканал РЕН ТВ. В результате инцидента у воздушного судна повреждено крыло.
Специалисты оценивают техническое состояние самолета.
Дата: 2018/04/08 13:12
Раздел: Бывший СССР
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