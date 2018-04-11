Если вы даже не интересуетесь миром моды и фотографии, то наверняка слышали имя Марио Тестино. Фотограф, который покорил индустрию моды и мир своим неподражаемым стилем и изюминкой, которую не найти в фотографиях других профессионалов.

Сам Тестино уверен, что успех его фотографии в том, что его модели всегда счастливы рядом с ним и именно поэтому его работы получаются такими честными, искренними и неповторимыми. Издание Cameralabs отобрало портреты Марио Тестино, в которых запечатлены люди, известные всему миру: принцесса Диана, Мадонна, Кейт Уинслет, Брэд Питт, Кейт Мосс, Кирстен Данст, Роберт Дауни, Скарлетт Йоханссон и многие другие. Тестино часто твердит, что для него главное, чтобы модели на съёмках чувствовали себя хорошо. Если надо, он готов петь, танцевать и флиртовать, лишь бы фотографируемый был счастлив. Должно быть, отчасти в этом и заключается секрет его удивительных портретов.

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