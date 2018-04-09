Как стало известно, 24-летний Хоппер, младший из двух детей Шона Пенна от его экс-супруги Робин Райт, вышел на свободу. Его освободили под залог в 25 тысяч долларов. Тем не менее, это еще далеко не конец неприятностей для сына Пенна. Ведь Хоппер был задержан за наличие при нем наркотических веществ. А поскольку это произошло уже не в первый раз, наказания ему не избежать.

Прежде Хоппера уже задерживали по аналогичной причине. Правда, это было давно, когда тот был подростком, отмечает издание 7Дней. Как рассказал молодой человек в прошлом году, тинэйджером он злоупотреблял всяческими «допингами» и дошел до весьма плачевного состояния. Ему пришлось тогда пройти лечение в клинике — по требованию Шона, который несмотря на развод с Робин Райт, принимал активное участие в воспитании детей. «Он спросил у меня тогда: ты хочешь закончить свою жизнь на скамейке на какой-нибудь автобусной остановке? Если нет, отправляйся в клинику!», — вспоминал Хоппер слова отца. Казалось, лечение ему помогло: много парню удавалось избегать употребления «допингов». Но сейчас, после длительного периода трезвости, сын актера снова «сорвался»…

Напомним: на днях Хоппер и его девушка, актриса Ума Фон Витткэмп, были арестованы в штате Небраска. Машина, в которой они ехали, привлекла внимание стражей порядка тем, что водитель несколько раз проигнорировал необходимость включения «поворотников» при перестройке из ряда в ряд. Когда их авто было остановлено полицией, стражу порядка показалось, что 24-летний Хоппер и его подруга вели себя подозрительно. Он решил произвести обыск и обнаружил наркотические вещества: марихуану, галлюциногенные грибы и сильнодействующие таблетки. В итоге, оба были арестованы. К счастью для Хоппера и его подруги, количество запрещенных веществ было не очень значительным, так что хотя бы обвинение в распространении им не грозит.

Как сообщается, новость об аресте сына стала для Шона серьезным ударом: он надеялся, что сыну навсегда удалось справиться со своей зависимостью. И теперь Пенн требует, чтобы Хоппер еще до суда лег в клинику, причем пообещал подобрать для него лечебное учреждение с самым строгим режимом.

Minval.az