Православные в Азербайджане отмечают светлый праздник Пасха. Накануне вечером прихожане освятили испеченные ими куличи в храмах и отслужили пасхальную полунощницу, а сегодня утром приняли участие в праздничном богослужении.Как сообщает «Москва-Баку», сразу в нескольких церквях Баку сегодня проходили праздничные службы. Больше всего прихожан собралось в Кафедральном соборе Святых Жен Мироносиц. Этот величественный христианский храм — самый большой в Баку, при больших празднествах он может вместить несколько сот православных.В этот светлый день они поздравляли друг друга, приветствуя фразой: «Христoс Вoскрес» — «Воистину воскрес». А после все торопились к себе домой. В окружении близких и родных их ждало разговление после длительного Великого поста.
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