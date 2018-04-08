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Дата: 2018/04/08 14:39
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Их тела были найдены в результате поисков
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Граждане Азербайджана отсутствуют в числе пострадавших или погибших при инциденте в германском городе Мюнстер.