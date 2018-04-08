

Злоумышленники похитили с территории предприятия по промышленной безопасности около 37 килограмм взрывчатых веществ, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С заявлением об этом в полицию обратился сам директор организации.

Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что взрывчатые вещества промышленного направления исчезли со стройплощадки предприятия. Лица, причастные к преступлению, нашлись быстро. Как оказалось, трое жителей Приморского края, двое из которых уже были судимы ранее, украли и принесли взрывчатку к себе домой. Однако при проведении следственно-оперативных мероприятий часть вещества сотрудники полиции так и не нашли.

Как выяснилось позже, злоумышленники даже не знали, что именно они крадут, ведь они преследовали только одну цель – лишь бы чем-нибудь поживиться. По их словам, взрывчатые устройства внешне напомнили им колбасные изделия, на что они действительно и похожи.

Часть похищенного преступники съели, запивая алкоголем. Еще часть – скормили бездомной собаке. Чуть позже и самим злоумышленникам, и животному стало плохо. После этого мужчины поняли, что здесь что-то не так, и решили избавиться от так называемой «колбасы». Награбленное злоумышленники раздали своим знакомым, а те – разложили по холодильникам. На данный момент все вещества изъяты сотрудниками полиции.

Теперь трём приморцам грозит лишение свободы до семи лет. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

На предприятии в настоящее время проводятся комплексные проверки соблюдения мер законодательства в сфере проведения взрывных работ и хранения взрывчатых веществ.

Minval.az