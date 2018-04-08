Автобус, в котором ехала канадская юниорская хоккейная команда «Хумбольдт Бронкос», столкнулся с полуприцепом.

В Канаде число жертв аварии автобуса с молодежной хоккейной командой «Хумбольдт Бронкос», который столкнулся с полуприцепом, возросло до 15 человек. Об этом сообщила полиция Канады, пишет Reuters.

По данным правоохранителей, водитель автобуса во время ДТП не пострадал. Его задержали, но впоследствии отпустили. В полиции пока не называют причину ДТП.

Эксперты проводят исследование дороги, анализируют техническое состояние автобуса и грузовика, которые участвовали в инциденте.

Авария произошла вечером 6 апреля в канадской провинции Саскачеван. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли 14 человек и столько же получили ранения.

В автобусе были 28 человек, включая водителя. Трое пострадавших находились в критическом состоянии.

Команда ехала в город Нипавин на игру против «Нипавин Хокс». Она должна была состояться в пятницу вечером.

Команда «Хумбольдт Бронкос» состоит из 24 игроков в возрасте от 16 до 21 года.

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