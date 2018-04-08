США и Россия вооружают и Армению, и Азербайджан, сказал политолог Александр Перенджиев, однако назвать эти страны «спонсорами военного конфликта» отказался. По его словам, которые цитирует «Кавказский узел», позиция США и России является сдерживающим фактором, так как не позволяет ни Еревану, ни Баку получить какое-либо военно-техническое преимущество.

«Тема продажи официальной Москвой Армении и Азербайджану давно является объектом информационно-политических спекуляций, в том числе и в этих государствах. Но дело в том, что если мы перестанем продавать оружие хотя бы одной из сторон, например официальному Баку, то с потерей этого рынка потеряем и влияние на эту страну. А значит, и влияние на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха», — сказал Перенджиев.

Эксперт Александр Гольц тоже отметил, что поставками оружия в Армению и Азербайджан занимаются и США, и Россия, но также отказался назвать эти страны «спонсорами» карабахского конфликта.

«Я подозреваю, что Россия пытается вести в Закавказье политику, которую вела Великобритания в XIX веке, поставляя оружие всем противоборствующим сторонам, и таким образом поддерживая баланс сил», — сказал Гольц.

Продажа оружия Азербайджану и Армении может привести к эскалации карабахского конфликта, предположил Павел Фельгенгауэр. По его словам, вооружением сторон конфликта занимаются не только Америка и Россия, но и Израиль. Однако эксперт выразил уверенность в том, что Кремль в эскалации карабахского конфликта не заинтересован.

Minval.az