Три депутата от республиканской партии в Южной Каролине внесли в палату представителей штата проект закона, позволяющего рассмотреть выход из состава США, если федеральные власти попытаются конфисковать оружие у жителей этого штата, сообщает CNN.

Если федеральное правительство конфискует законно приобретённое в штате оружие, генеральная ассамблея штата должна собраться, чтобы рассмотреть возможность отделения от США, основываясь на неконституционном нарушении Второй поправки к Конституции федеральным правительством.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

Однако при этом шансы, что этот закон будет принят, нулевые. Кроме того, депутаты не сообщают, почему власти страны должны конфисковывать оружие в Южной Каролине.

Напомним, что Южная Каролина уже отсоединялась от территории Соединённых Штатов в 1860 году. Причиной этого стали разногласия по существующему на тот момент в США рабству.

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