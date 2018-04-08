Созданный для конкурса дуэт распался почти сразу после победы: Эльдар Касымов и Нигяр Джамал успели пару раз исполнить совместный хит, выпустить альбом, проданный тиражом в 30 тысяч копий, да сняться в рекламе мобильно оператора, пишет «Телепрограмма».

Пик славы остался позади: гонорары Эльдара после «Евровидения» взлетели с 50 тысяч до 1,5 миллионов, но вскоре стали более земными. Оба артиста восседали в жюри песенных конкурсов, Касымов снялся в картине Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой! 1919» и открыл свою вокальную школу, а Джамал спела дуэтом с Димой Биланом в 2013 году. О певице помнят и пишут — но преимущественно азербайджанские СМИ.

Minval.az