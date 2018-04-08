6 апреля, в ходе проведения профилактических мероприятий «Мигрант», сотрудники группы реагирования Мелитопольского отдела полиции ГУНП в Запорожской области на улице Университетской в ​​Мелитополе обнаружили гражданина Азербайджана 1979 года рождения, который нарушил миграционное законодательство.

Установлено, что мужчина с 2016 года находился на территории Украины, проживал без документов на право жительства и своевременно не покинул территорию Украины.

На иностранного гражданина составлен административный протокол по ч.1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время согласно Закону Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» решается вопрос о принудительном возвращении иностранца за пределы Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Minval.az